مصرع أسرة أمريكية في حادث سير بطنجة المغربية

لقيت أم أمريكية حامل وابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات مصرعهما، وأصيب طفلها الثاني إصابات بالغة أدخلته غيبوبة تامة، اليوم الاثنين، إثر تعرضهم لحادث سير في مدينة طنجة شمال المغرب.

وبحسب مصدر طبي، فإن الأم وجنينها وأحد طفليها لقوا حتفهم على الفور، فيما الطفل الثالث ما زال بقسم الإنعاش ويوجد في حالة غيبوبة تامة.

وهرعت عناصر الأمن والوقاية المدنية إلى عين المكان، من أجل مباشرة التحريات اللازمة، وتوقيف السائق المتهور.

وأكدت مصادر طبية ”أن السائحة الأمريكية لا يتجاوز عمرها 26 سنة، وتنحدر من ولاية تكساس، في حين يبلغ ابنها المتوفى ثلاث سنوات، أما الموجود في حالة غيبوبة فعمره نحو أربع سنوات.