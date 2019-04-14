محامي سيف الإسلام القذافي: لا حل في ليبيا قبل تحريرها من الميليشيات (فيديو إرم)

استبعد خالد الغويل، الخبير الليبي ومحامي سيف الإسلام القذافي، إجراء انتخابات في ليبيا قبل حسم معركة طرابلس من قبل الجيش الليبي، وتحريرها من الميليشيات المسلّحة.

وقال خالد الغويل في حوار خاص مع ”إرم نيوز“، إن “ ميليشيات الإخوان المسلمين عاثت فسادًا في ليبيا بعد استحواذها على سلطة القرار في حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وأضاف أنّ هذه الميليشيات أصبحت تتخذ قرارات خطيرة من حيث صرف الاعتمادات، ونقص الأدوية، وغياب السيولة، ودعم عصابات ليس لها علاقة بأجهزة الدولة“، مضيفًا “ نحن نريد تطهير طرابلس من الميليشيات المسلّحة.

وأشار الغويل، إلى أن ليبيا ستكون قريبًا على موعد مع الانتخابات، لكن بعد تطهير البلاد من كل العصابات والميليشيات ومن حكومة السراج، وذلك في إطار حوار سياسي شامل، يجمع كل الأطياف السياسية .

وفي ردّه على سؤال حول الملتقى الوطني الليبي الجامع، قال الغويل:“ نحن لا ننتظر أي شيء من الملتقى الوطني الجامع، مؤكدًا أن الليبيّين هم من يملكون الحل خلال ملتقى وطني للقبائل الليبية سيعقد قريبًا، مشدّدا على أنّ هذا الملتقى سيكون نواة الحلّ، ويجب دعمه من قبل البعثة الأممية والولايات المتحدة ، مطالبًا بالكف عن دعم شخصيات لا علاقة لها بالواقع الليبي“.

وفيما يتعلّق باحتمالية عودة سيف الإسلام القذافي إلى المشهد السياسي في ليبيا وترشحه للانتخابات، قال:“سيف الإسلام راهن على المرحلة المقبلة، وأن هذه المبادرة تأتي لإصلاح ما تم تخريبه في ليبيا، وإعادة إعمار البلاد.

وعن مستقبل الأزمة الليبية في ظل التطورات الأخيرة، قال غويل، إنه يتوقع إجراء حوار حقيقي يفرز حكومة وطنية، تسهم في إعداد دستور وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، متوقّعًا أن تشهد الأزمة انفراجًا وشيكًا.