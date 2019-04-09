عضو بـ“الأعلى الليبي“ يكشف موقف المجلس من ”الملتقى الجامع“ بعد التصعيد العسكري الأخير

أكّد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عادل كرموس، اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيشارك في الملتقى الوطني الجامع الذي دعت إليه البعثة الأممية إلى ليبيا رغم التطورات العسكرية الحاصلة.

وأعرب كرموس، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، عن اعتقاده بأن البعثة الدولية ستضطر إلى تأجيل انعقاد الملتقى الذي حددته من 14-16 من الشهر الحالي، في مدينة غدامس على الحدود الجزائرية.

وقال إن ”البعثة الدولية ما زالت مصرة على عقد الملتقى، كما قال غسان سلامة قبل أيام، ونحن معها؛ لأن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا سياسيًا“ وفق تعبيره.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة بين الجيش الوطني الليبي والكتائب العسكرية التابعة لحكومة الوفاق منذ يوم الخميس الماضي.

والمجلس الأعلى للدولة مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أسست في ليبيا بعد اتفاق وقع في 17 ديسمبر 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف وضع حد للحرب الأهلية الليبية الثانية.