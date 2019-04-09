مقتل قادة ميليشيات مسلحة في معارك ”وادي الربيع“ جنوب طرابلس

أعلن مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش الليبي، عن أن قيادات تابعة لميليشيات مسلحة، قتلت خلال مواجهات مع الجيش، في محور وادي الربيع جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

ووفق المصدر الذي فضل عدم ذكره، فإن ”القيادات التي تم التأكد من مقتلها هم، علي أحمد اغليو في ميليشيا 166 التابعة لمدينة مصراتة، وهو الثالث من بين إخوته الذي يقتل خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية“.

وقال: ”قتل القائد المتشدد سامي موسى المكنى بأبي عيسى، وهو من مجموعة القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة أبو عبيدة الزاوي، من مدينة الزاوية، وإن شقيق أبو عيسى الأصغر وسام، قتل في معارك سابقة ضد القوات المسلحة الليبية“.

وأكد المصدر مقتل القيادي محمد سعد الشرتاع، نجل عميد بلدية الأصابعة، خلال المواجهات، ومقتل هيثم سالم العموري من سكان مدينة ككله.

تجدر الإشارة إلى أن معارك شديدة شهدها محور وادي الربيع جنوب طرابلس، أسفرت عن إصابات وخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد للميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق، التي أعلن عنها اللواء أحمد المسماري في بيان متلفز له، مساء الإثنين.