واشنطن تتعهّد بمساعدة مالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية  

تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساعدة مالية بقيمة 500 ألف دولار، لحكومة الوفاق الوطني الليبية؛ لاقتناء أسلحة غير فتاكة.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني.

كما تأتي المساعدة المالية في إطار الاستجابة السريعة لجهود وزارة الداخلية بالحكومة؛ لتعزيز قدرات مديرية أمن العاصمة طرابلس.

وقال البيان، إن ”المساعدة الجديدة تأتي تكملة لمبلغ 30 مليون دولار، المقدمة من واشنطن، ضمن المساعدة الأمنية المستمرة لدعم أولويات حكومة الوفاق الوطني“.

وأوضح أن من بين أولويات الحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا، ”مشاريع توفير التدريب لمديرية أمن طرابلس، والمساعدة في تنفيذ المعايير الدولية في المطارات الرئيسية، وتحسين القدرة على إدارة أمن الحدود في ليبيا“.

كما تشمل أيضًا، ”إزالة الذخائر غير المتفجرة في سرت (شمال)، ودعم إصلاح قطاع الأمن، وبناء التنسيق بين الجهات الفاعلة ذات الصلة قبل الانتخابات“.