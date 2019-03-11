وكالة الطاقة: الولايات المتحدة ستصبح قريبًا دولة مصدرة للنفط

كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستواصل إنتاج النفط لتصبح دولة مصدرة لهذه المادة اعتبارًا من العام 2021 لتلتحق بالسعودية في الأسواق العالمية.

ورأت الوكالة في تقريرها السنوي المرتقب عن النفط، أن هذا التطور ”سيعزز الأمان في سوق النفط العالمية“، من خلال توسيع اختيار الدول المستهلكة للجهات المصدرة وخصوصًا في آسيا، وفقًا للتقرير الذي يغطي فترة ما بين العامين 2019-2024.

وتحيل فورة النفط الصخري في الولايات المتحدة هذا البلد، وهو مستورد تقليدي للذهب الأسود، إلى أحد المنتجين الرئيسين للنفط في العالم.

ويؤدي هذا الوضع الجديد إلى اضطراب في أسواق النفط العالمية والتسبب في وفرة العرض؛ ما أسفر عن هبوط سعر الخام منتصف عام 2014، في تراجع لا يزال القطاع يعاني تداعياته.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة في بيان ”إنها مرحلة استثنائية في صناعة النفط، في وقت تصبح فيه الجغرافيا السياسية عاملًا أكثر أهمية في الأسواق وحيث يتباطأ الاقتصاد العالمي. هناك المزيد من اللاعبين في كل مكان في حين تخبو تطمينات الماضي“.

بحلول عام 2024، ستظل الولايات المتحدة تشكل 70% من نمو إنتاج النفط العالمي مع 4 ملايين برميل إضافية في اليوم، وفقًا للوكالة.

وعالميًّا، ستزيد إمكانية الإنتاج بحجم 5.9 مليون برميل يوميًّا رغم الانخفاض المتوقع في إيران بسبب العقوبات الأمريكية، وفنزويلا التي تتأثر بأزمة سياسية واقتصادية كبيرة.

بالإضافة إلى العملاق الأمريكي، ينبغي على البرازيل والنرويج تعزيز صادراتهما من النفط الخام خلال السنوات الخمس المقبلة؛ ما يساعد على تغيير الجغرافيا العالمية للنفط ”بطريقة غير عادية“، حسب الوكالة التي تدافع عن مصالح الدول المستهلكة.

إجمالًا، سيرتفع إنتاج الدول من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بمقدار 6.1 مليون برميل ليصل الى 68.7 مليون برميل يوميًّا عام 2024.

في المقابل يتوقع التقرير انخفاضًا في إنتاج أوبك بين عامي 2019 و 2020 قبل أن يرتفع بشكل ”معتدل“ ليصل إلى 32 مليون برميل يوميًّا عام 2024.

أما لجهة الطلب على النفط، ليس هناك ”ذروة“ في الأفق وفقًا للوكالة التي تتوقع أن تشكل الصين والهند ما نسبته 44% من النمو في الطلب العالمي، المتوقع أن يكون 7.1 مليون برميل يوميًّا خلال هذه الفترة.

وسيرتفع إجمالي الاستهلاك إلى 106.4 مليون برميل يوميًّا عام 2024 مقابل 99.2 مليون برميل العام الماضي.