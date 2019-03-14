موريتانيا توقف طائرة بوينغ 737 ماكس 8 حتى إشعار آخر

أوقفت السلطات الموريتانية، اليوم الخميس، طائرة ”بوينغ737 ماكس8“ التابعة لشركة الموريتانية للطيران الحكومية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، وكالة سيدنا عالي ولد محمد خونه، خلال المؤتمر الأسبوعي بعيد اجتماع الحكومة: إن ”موريتانيا قررت إيقاف طائرة البوينغ 737 ماكس8 حتى إشعار جديد“، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

يأتي هذا القرار بعد نحو أسبوع على حادث تحطم طائرة أثيوبية من نفس الطراز، قررت على إثره عدة شركات عالمية إيقاف طائراتها من نوع بوينع 737 ماكس8، فيما أغلقت عدة بلدان أوروبية أجواءها أمام هذا النوع من الطائرات.

وكان العديد من الموريتانيين قد طالبوا خلال الأيام الأخيرة بضرورة وقف رحلات الطائرة التي تمثل العمود الفقري لأسطول الموريتانية للطيران، المكون من أربع طائرات، حتى تتضح الصورة حول أسباب الحوادث المتكررة لهذا الطراز من الطائرات.

وأمضت الطائرة الوحيدة من هذا الطراز التي تمتلكها موريتانيا، الأيام الأخيرة، وهي متوقفة في مطار نواكشوط الدولي، بسبب عزوف الركاب عنها، في ظل جدل حول مدى تماشيها مع معايير السلامة.

ورفض المسافرون الراغبون في الحجز على متن الشركة الموريتانية أي حجز يتم على متن طائرة ”ماكس 8″، فيما قال مصدر من داخل الشركة: ”الركاب يرفضون السفر عبر البوينغ 737 ماكس، ويطلبون تحويلهم لطائرة أخرى ”.