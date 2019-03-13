بعد تحطم الطائرة الإثيوبية.. كازاخستان تعلق استخدام طائرة ”بوينغ 737 ماكس“

أعلنت كازاخستان تعليق استخدام طائرة ”بوينغ“ الأمريكية من طراز ”737 ماكس“، لفترة مؤقتة، على خلفية تحطم طائرة إثيوبية من الطراز نفسه.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته، الأربعاء، لجنة الطيران المدني التابعة لوزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان.

وقالت اللجنة إنه تم تعليق استخدام طائرة ”بوينغ 737 ماكس 8“ التابعة لشركة ”سكات“ للطيران.

وتحطمت طائرة إثيوبية من الطراز المذكور، الأحد، ما أسفر عن مصرع 157 شخصًا.

وهوت الطائرة قرب بلدة بيشوفتو، جنوب شرق العاصمة أديس أبابا، عندما كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وتسببت حادثة الطائرة الإثيوبية بتدهور أسعار أسهم الشركة، إذ فقدت 13% من قيمتها الاثنين، في أكبر انخفاض منذ عقدين تقريبًا.

وأمرت عدة دول، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإثيوبيا، وشركات طيران عملاقة، بتعليق استخدام طائرات بوينغ ”طراز 737 ماكس“ منذ تحطم الطائرة الإثيوبية.