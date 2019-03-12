الإمارات والكويت تحظران تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس 8  في أجوائهما

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية قرارًا بمنع عمليات جميع طائرات البوينغ 737-8 MAX في أجواء الدولة اعتبارًا من الساعة 00:01 حسب توقيت غرينتش في الثالث عشر من آذار/مارس الجاري، عقب حادث طائرة البوينغ 737-8 MAX التابعة للخطوط الجوية الأثيوبية الذي وقع مؤخرًا.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن قرار المنع يأتي كإجراء إحترازي يهدف إلى ضمان السلامة في الجو وعلى الأرض، وإنها ستواصل مراقبة الوضع وإعادة تقييمه عند الحصول على المزيد من المعلومات حول الحادث.

وقد أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية تعلیق تشغیل وعبور الطائرات من طراز بوینغ (737 ماكس – 8) حتى إشعار آخر.

وقالت (الطیران المدني) في بیان صحفي إنه تم تعلیق تشغیل الطائرات من طراز (737 ماكس – 8 (في جمیع الرحلات إضافة إلى رحلات العبور ”حتى إشعار آخر“.