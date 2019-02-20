السلطات الموريتانية تغلق جمعيتين تابعتين لتيار ”الإخوان“

أغلقت السلطات الموريتانية مساء الثلاثاء مقر جميعة ”الخير“ إضافة لفرع ”الندوة العالمية للشباب الإسلامي“، المحسوبتين على تيار الإخوان المسلمين.

وحسب ما أوردت وكالة الأخبار المستقلة الموريتانية، فقد ”وصل أفراد من الشرطة إلى مقر الجمعيتين في مقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية مساء الثلاثاء، وأخبروا القائمين على الجمعيتين بأن لديهم أوامر بإغلاقهما“.

ويأتي إغلاق الجمعيتين بعد أشهر من إغلاق السلطات لمركز تكوين العلماء في موريتانيا، وجامعة عبد الله بن ياسين، اللتين يرأسهما الشيخ محمد الحسن ولد الددو، المحسوب على تيار الإخوان.

ولم يصدر عن الداخلية الموريتانية أي بيان لحد الساعة، ما إذا كانت قد سحبت الترخيص بشكل نهائي، أم أن الإجراء يقتصر على إغلاقهما لتصويب الأوضاع.

ويأتي إجراء السلطات الموريتانية بالتزامن مع إعلان النائب البرلماني والقيادي السابق في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المحسوب على الإخوان، المختار ولد محمد موسى عن دعمه للرئيس محمد ولد عبد العزيز ولمرشح النظام محمد ولد الغزواني.

وكان ولد محمد موسي قد انسحب من حزب التجمع الوطني خلال الأيام الأخيرة، احتجاجا على ما قال إنه انحراف في سير الحزب وهيئاته.