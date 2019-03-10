الجيش الجزائري: هناك علاقة ”تعاطف وتضامن“ تجمعنا مع الشعب

أكد الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، الأحد، أن هناك علاقة ”تعاطف وتضامن“، تجمع بين الجيش والشعب.

جاء ذلك، في كلمة لصالح أمام قيادات وطلاب بمدرسة عسكرية للمهندسين، بمنطقة الرويبة، بالعاصمة.

وأضاف قايد صالح: ”تجمع بين الشعب والجيش كل مقومات الود والتعاطف والتضامن، وكل مقومات النظرة المستقبلية الواحدة لجزائر الغد“.

وتزامنت تصريحات قائد الجيش مع تصاعد الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان المقبل.

ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة، في 10 فبراير/ شباط الماضي، تشهد البلاد احتجاجات وتظاهرات رافضة كانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ“المليونية“ ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.