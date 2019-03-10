طائرة بوتفليقة تصل سويسرا وسط توقعات بعودته للجزائر (صور)

هبطت طائرة حكومية جزائرية في مطار كوينترين بجنيف، اليوم الأحد، بعدما توقع مصدر في العاصمة الجزائرية عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد بعد قضائه أسبوعين في المستشفى الرئيس بالمدينة السويسرية.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد قوله ”إن الطائرة (جلف ستريم) التي أقلت بوتفليقة إلى جنيف في الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي، هبطت في المطار وسط وجود مكثف للشرطة“.

وفي وقت سابق اليوم نقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع قوله: ”من المتوقع أن يعود الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد اليوم الأحد“.

ولم تظهر لحد الساعة أي سيارة إسعاف أو موكب يقل الرئيس البالغ من العمر 82 عامًا، من المستشفى الذي يتعالج فيه إلى المطار.

وكان تطبيقان لتتبع حركة الطائرات أظهرا أن طائرة بوتفليقة غادرت المجال الجوي الجزائري في وقت سابق اليوم الأحد واتجهت شمالًا.