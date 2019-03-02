ترحيب أمريكي – أوروبي باجتماع أبوظبي بشأن الأزمة الليبية

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، في بيان مشترك، بنتائج اجتماع أبوظبي الذي ضم عدة شخصيات ليبية بمشاركة المبعوث الأممي لليبيا.

وجاء في البيان أن ”حكومات كل من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تؤكد دعمها القوي للجهود المتواصلة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) لخفض التوترات في ليبيا ومساعدة الشعب الليبي على رسم طريق نحو انتخابات موثوقة وآمنة“.

وأضاف البيان: ”إننا نرحب بقيادة الأمم المتحدة في عقد اجتماع مع رئيس الوزراء السراج وقائد الجيش الوطني الجنرال حفتر في 27 فبراير، ونشيد بجهود حكومة الإمارات العربية المتحدة لتسهيل هذه المناقشة“.

وأبدى البيان ترحيبه بإمكانية التوصل لإنهاء المرحلة الانتقالية عبر اتفاق سياسي؛ حيث أشار إلى ”ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا من خلال إجراء انتخابات عامة، وسبل الحفاظ على الاستقرار في البلد وتوحيد مؤسساته“.

وتابع: ”وإذ ندرك أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا، ندعو جميع الليبيين للعمل بشكل بنّاء مع سلامة واغتنام هذه الفرصة الحيوية لتحقيق حكومة مستقرة وموحدة يمكنها توفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين“.

كما رحب البيان بعودة إنتاج النفط من حقل الشرارة، مبينًا أنه ”يجب على جميع الأطراف تنفيذ هذا الاتفاق على وجه السرعة من أجل السماح لشركة النفط الوطنية (NOC) باستئناف عملها الحيوي لصالح جميع الليبيين، ويجب أن تظل هذه الموارد الليبية تحت السيطرة الحصرية لشركة النفط الوطنية“.