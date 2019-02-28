أمام مجلس الأمن.. مندوب حكومة الوفاق يشيد بالجيش الليبي ويثمن دوره بعد اجتماع أبوظبي‎

أشاد ممثل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بمجلس الأمن السفير المهدي المجربي، اليوم الخميس، بالعمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر جنوب البلاد.

جاء ذلك في كلمة للسفير المجربي أمام مجلس الأمن في جلسة خصصت للحديث عن إسكات صوت السلاح في أفريقيا.

وقال المجربي إن ”الجهود التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي حاليًا في منطقة الجنوب ستساهم كثيرًا في تنفيذ الاتفاقيات الأمنية مع دول الجوار، وستضع حدًا لانتشار الجريمة المنظمة، مثل الاتجار بالبشر والسلاح والجماعات الإرهابية ”.

وأضاف: ”سيعمل ذلك على فرض سلطة الدولة على كامل التراب الليبي وسيحقق الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية مع دول الجوار وفي منطقة الساحل ككل“.

تجدر الإشارة بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كان قد استنكر ما قام به الجيش من عمليات عسكرية في مناطق الجنوب الليبي، واصفًا هذه الأعمال بأنها ضد بعض المكونات العرقية في الجنوب.

كما وصف المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق بأن القصف في مرزق تسبب “ في أضرار مادية وترويع للمواطنين الأبرياء وإصابة أعداد منهم“ كما دعا في بيانه إلى ”التوقف الفوري لمثل هذه الأفعال حفاظًا على السلم الأهلي وحقنًا للدماء“.

ويذكر أن مندوب حكومة الوفاق بالأمم المتحدة صالح المجربي كان قد طالب منذ بداية معارك الجنوب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الأعمال العسكرية التي يشنها الجيش جنوبي البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التغيير في خطاب المجلس الرئاسي جاء بعد المباحثات التي أجريت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي حضرها الأيام الماضية كل من رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح والقائد العام للجيش الليبي خليفة ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.