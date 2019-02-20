الجيش الليبي يعلن السيطرة على مدينة مرزق في الجنوب

أعلنت غرفة عمليات الجيش الليبي، مساء يوم الأربعاء، عن سيطرة قوات الجيش على مدينة مرزق في الجنوب الليبي إحدى أكبر وأهم المدن الليبية في الجنوب الغربي.

ووفقًا لقناة الحدث الليبية المقربة من قيادة الجيش الليبي، فإنّ ”قوات الجيش قامت اليوم باقتحام المدينة بعد وضع تمركزات عسكرية في محيط المدينة منذ أكثر من عشرة أيام“.

وبحسب المصدر، فإنّ ”قوات الجيش فرضت سيطرتها الكاملة على كل أرجاء المدينة وسط ترحيب من الأهالي“، مضيفًا أنّ ”فلول الميليشيات الإرهابية والعصابات الأجنبية تطاردها قوات الجيش بعد فرارها من المدينة“.

يذكر أنّ قوات الجيش الليبي تقوم بعمليات واسعة في الجنوب الليبي منذ حوالي الشهر استطاعت من خلالها السيطرة على أكبر مدن الجنوب مدينة سبها وكذلك مدن أوباري وغدوة، وعدة مؤسسات حيوية منها حقل الشرارة ومحطة كهرباء أوباري الغازية وعدة نقاط عبور بالقرب من الحدود التشادية والنيجر.