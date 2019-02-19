الجيش الليبي يدعو لاستئناف الإنتاج بحقل ”الشرارة“ النفطي

دعا رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني إلى رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي (جنوب)، واستئناف الإنتاج به.

وجاء ذلك في بيان مصور للواء ناجي المغربي، خلال تسلّمه رسميًا مهام تأمين حقل الشرارة من قوات عسكرية تابعة للجيش أحكمت سيطرتها عليه قبل أيام.

والأسبوع الماضي، أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي سيطرتها على حقل الشرارة، أكبر الحقول النفطية، وأهمها في البلاد بشكل كامل.

والشرارة أكبر حقل في ليبيا، وينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميًا، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الليبي من الخام الذي يتخطى مليون برميل يوميًا حاليًا.

وخلال بيانه، أكد المغربي أن ”جهاز حرس المنشآت النفطية أعد خطة أمنية كاملة لتأمين الحقل تبدأ منذ، اليوم الثلاثاء، بعد أن تسلّمه من قوات الجيش“.

وأضاف:“لدينا تعليمات من القيادة العامة (حفتر) بعدم التدخل في عمل موظفي الحقل، وتوفير مناخ عمل مريح لهم“.

ويُشرف حرس المنشآت النفطية التابع لقوات الجيش على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي)، والبريقة، ومدينة طبرق، على الحدود المصرية، في حين تدير تلك المنشآت النفطية مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

ويشهد جنوب ليبيا منذ 15 كانون الثاني/يناير الماضي عمليات عسكرية تنفذها قوات الجيش الوطني المسيطرة على الشرق الليبي ضد من وصفتهم بـ“عصابات التهريب، والمعارضة التشادية“.