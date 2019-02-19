ليبيا تطلب من تونس معلومات عن 121 شركة بشبهة ”تبييض أموال“

طلبت الهيئة الليبية لمكافحة الفساد من نظيرتها التونسية، معطيات حول 121 شركة ليبية ناشطة في تونس، تشتبه بتورطها في تبييض أموال.

وجاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، مهدي بن جمعة، المستشار بالهيئة التونسية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة).

وقال بن جمعة إن ”الهيئة الليبية لمكافحة الفساد (رسمية تتبع حكومة الوفاق) طلبت معطيات حول 121 شركة ليبية منتصبة (ناشطة) في تونس، ويشتبه بتورطها بعمليات تبييض أموال“.

وشدد على ”أن الأمر يتعلق بطلب معلومات من الهيئة التونسية، وليس إحالة ملفات، لأن الإجراء الأخير يُفترض أن يمر عبر القضاء“.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الليبية لمكافحة الفساد، نعمان الشيخ، الطلب.

وقال خلال تصريحات إعلامية، على هامش الملتقى التونسي الليبي الأول لمكافحة الفساد، المنعقد في العاصمة تونس، إن ”الحجم المالي لملفات هذه الشركات غير معروف“.

ولفت الشيخ إلى أن انعقاد الملتقى الذي يختتم أعماله، يوم غدٍ الأربعاء، يندرج في إطار الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الليبية ونظيرتها التونسية العام 2016.

وبخصوص أجندة الملتقى، قال إنه ”سيتناول محورين اثنين، هما: غسيل الأموال، والتجارة الموازية، ووضع تصور إستراتيجي للوقاية من الفساد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والصحافة الاستقصائية“.

ووفق الشيخ، فإن ”الملتقى يهدف للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، ضمن حزمة واحدة من الإجراءات تقوم بها الهيئتان (التونسية والليبية) مع الجهات المعنية“.

من جهته، اعتبر عضو الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، محمد العيادي، أن ”الملتقى يرمي إلى تعزيز التعاون، وتبادل المعلومات والخبرات، والتكوين (التدريب) بين البلدين“.

ورأى العيادي أن ”تعزيز التعاون بين الهيئتين والسلطة القضائية في كل من تونس وليبيا، ضروري“، مشددًا على الحاجة لـ“إيجاد الحلول الكفيلة بتسهيل تبادل المعلومات بين الدولتين، من أجل التصدّي للجريمة“.

وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وقَّعت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، ونظيرتها الليبية، اتفاقية تعاون بينهما، تنصّ على تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ بنودها.