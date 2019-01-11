توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين مصر وأمريكا

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين الولايات المتحدة ومصر، وذلك خلال المشاورات التي سبقت زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى القاهرة.

واختتم بومبيو زيارة إلى مصر أمس الخميس، أكد خلالها ضرورة إقامة تحالف إستراتيجي بين دول المنطقة، حددت أهدافه باحتواء النفوذ الإيراني، والوقوف أمام السياسات التوسعية في المنطقة، وهو ما يلمح لأن تكون مصر هي الداعم الرئيسي والبوابة لتحقيق إستراتيجية أمريكية شرق أوسطية.

وأشارت السفارة الأمريكية، في بيان عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” الجمعة، إلى أنّ الاتفاق العسكري الموقع “هو وجه آخر للشراكة الإستراتيجية التي تتمتع بها بلادنا منذ عقود”.

من جانبه، قال اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع المصري، وفق البيان نفسه: إن الاتفاقية “تفتح فصلًا جديدًا للتعاون”، وتؤكد أهمية المساعدة الأمريكية لدور مصر في أمن واستقرار المنطقة.

وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية توماس غولدبرغر، إنه “مع هذا الاتفاق، ستعزز الولايات المتحدة ومصر جهود هزيمة الإرهاب والحفاظ على السلام والأمن لشعوبنا”.