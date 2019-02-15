تونس تتسلم 4 متشددين من بؤر التوتر

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة ، أنّها تسلّمت في الآونة الأخيرة 4 متشدّدين تونسيين ”خطيرين جدًّا“، كانوا يقاتلون في ”بؤر التوتّر“.

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية والقطب القضائي المالي بتونس، سفيان السليطي إنّ منطقة القرجاني المختصّة في مكافحة الإرهاب، تعهّدت بملفّي اثنين من بين المتشدّدين المُرحّلين، فيما تولّت قوات الحرس الوطني التونسي التّحقيق مع الآخرَيْن، حسب ما ذكرته إذاعة ”شمس إف إم“ المحليّة.

وأشار المسؤول القضائي التونسي، إلى أنّه تمّ فتح 4 قضايا ضدّ ”المتشددين“ الذين تمّ ترحيلهم منذ أسبوعين، مع إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّهم.

وتشير العديد من التقارير إلى أنّ أكثر من 5000 تونسي، التحقوا بالجماعات المسلّحة، حتى اعتُبرت تونس أكبر مصدّر للإرهاب في العالم.

لكن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أكد أنّ تونس تملك كلّ المعلومات حول التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر، وشدّد على أنّ عددهم لا يتعدّى الثلاثة آلاف عنصر.

وكان السبسي قد أكّد في وقت سابق، أنّ بلاده لا تستطيع منع أي تونسي يرغب في العودة إلى تونس، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يكفله دستور البلاد، كما أكّد أنه لن يتم وضع جميع العائدين في السجن على اعتبار أنّه ليس ثمّة ما يكفي من السجون في البلاد.