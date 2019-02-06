مصادر لـ”إرم نيوز”: السراج سيختار السفير الليبي في الأردن وزيرًا للخارجية‎

كشفت مصادر سياسية ليبية عن توجه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لتعيين السفير الليبي في الأردن الدكتور محمد البرغثي وزيرًا للخارجية في حكومة الوفاق الوطني خلفًا لمحمد الطاهر سيالة.

وقالت المصادر التي تحدثت لـ” إرم نيوز”،” إن اختيار السراج للبرغثي يستند إلى كونه شخصية وطنية مستقلة، وعلى صلات مع طرفي السلطة في ليبيا حاليًا، وبهدف الاستفادة منه في تقريب وجهات النظر في هذا الظرف الصعب الذي يمر على ليبيا، خصوصًا في الملفات الساخنة”.

ولم تشر المصادر إلى موقف البرغثي من هذا التوجه، مشيرة إلى أن سيالة سيعين رئيساً للبعثة الليبية في الأمم المتحدة.

يشار إلى انه جرى تداول اسم البرغثي في وقت سابق كرئيس محتمل للمجلس الرئاسي أو لحكومة الوفاق في القائمة التي قدّمها مجلس النواب للمجلس الاعلى للدولة حين حدوث التقارب بينهما والاتفاق على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي.