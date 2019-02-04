مصادر: لقاء مرتقب بين خالد المشري ومرشد إخوان ليبيا في أمريكا

أثار لقاء مرتقب بين رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، المستقيل حديثًا من جماعة الإخوان المسلمين ، وبين مرشد إخوان ليبيا بشير الكبتي، تساؤلات عن معنى ومرامي اللقاء، بين عضو يفترض أنه مستقيل، وأكبر رأس في الجماعة.

اللقاء، وفق مصادر سياسية ليبية، سيعقد اليوم الاثنين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بعيدًا عن الأضواء، وبهدف التشاور فيما يبدو، قبل سفر المشري الذي يزور الولايات المتحدة حاليًا، إلى واشنطن لإلقاء كلمة في “شبكة القيادة عبر الاطلنطي” في 6 من الشهر الجاري، حول مستقبل ليبيا، من وجهة نظره.. وربما من وجهة نظر الإخوان!.

المصادر التي تحدثت لـ “إرم نيوز” تساءلت إن كان المشري، ذو التاريخ الطويل مع تنظيم إخوان ليبيا، قد غادر الجماعة حقًا، أم أن ما فعله مجرد ممارسة جديدة للتقية وصولاً إلى تحقيق أهداف ليست بوارد الكشف عنها الآن.

وقدم المشري استقالته من جماعة الإخوان المسلمين في تسجيل بث على الإنترنت نهاية الشهر الماضي.

وانقسم سياسيون أمام الاستقالة بين قائل إنها تمثل نهاية مشروع الإخوان في ليبيا، وقائل إن هذه الاستقالة مزعومة من مسرحية هزلية بهدف محاولة تغيير الجلد، علّ المشري يصبح، بثوبه الجديد، مقبولاً من الليبيين.