الجيش الليبي يسيطر على موقع استراتيجي في سبها

أعلن الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، سيطرته على موقع استراتيجي في مدينة سبها عاصمة إقليم فزان، جنوب شرق البلاد.

وقالت الكتيبة 119 مشاة، التابعة للجيش الوطني الليبي إنها “سيطرت على مقر نقلية الاستخبارات العسكرية بمدينة سبها”، مؤكدة أنها “على كامل الاستعداد لتنفيذ أي مهمة قتالية”.

وبيّنت الكتيبة التي يقودها الرائد وليد الحسناوي في بيان، أن “هذا التحرك جاء بناءً على تعليمات القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وآمر غرفة عمليات الكرامة بالجنوب عبدالسلام الحاسي، وآمر رئاسة أركان القوات البرية اللواء المبروك سحبان”.

وبدأ الجيش الليبي، الأسبوع الماضي، عملية عسكرية في مناطق الجنوب؛ لطرد “الإرهابيين” والعصابات المسلحة وفرض القانون.

وحظيت العملية بتأييد أعيان سكان الجنوب وممثليهم في البرلمان، وسط دعوات لالتحاق الضباط والجنود من المنطقة بالجيش ومساندته.