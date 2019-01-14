الجيش الليبي يدخل مدينة “سبها” لتطهيرها من المسلحين

دخلت قوات من الجيش الليبي إلى مدينة سبها، جنوب البلاد مساء الاثنين، وبدأت ملاحقة المسلحين المتحالفين مع مقاتلي المعارضة التشادية، وذلك في اطار العملية العسكرية لتطهير الجنوب التي أعلن عنها قائد القوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.

وأكد مصدر عسكري ليبي، أن عربات عسكرية مختلفة انتشرت في أحياء مدينة سبها، بعد أن أحكمت سيطرتها على القاعدة العسكرية “تمنهنت” مساء الاثنين.

وأكد المصدر العسكري الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح لـ “إرم نيوز”، أنّ مقاتلي تنظيم “داعش” وعناصر المعارضة التشادية يتواجدون على أطراف مدينة سبها، ويبعدون حوالي 3 كيلومترات عن وسط المدينة مشيرًا الى أن دخول الجيش الليبي إلى قاعدة “تمنهنت” الجوية يأتي تمهيدًا لتنفيذ طلعات جوية للقضاء على الإرهابيين .

وتشهد مدينة سبها وهي أكبر مدن الجنوب الليبي، انفلاتا أمنيًا وارتفاعًا للعنف، وهو ما عزّز وجود عناصر “داعش” المتحالفين مع المعارضة التشادية مستغلين هشاشة الأوضاع الأمنية هناك.

ويذكر أن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر أطلق، مساء السبت الماضي، عملية عسكرية واسعة ضدّ قوات المعارضة التشادية المتحالفين مع تنظيم “داعش” في الجنوب الليبي.

وكان مصدر عسكري قد أكد أنّ “القوات المسلحة الليبية، بأمر من حفتر، أرسلت نحو 100 عربة عسكرية مجهزة بكافة الوسائل القتالية، إلى الجنوب الليبي لصد توسع المجموعات المسلحة هناك”.