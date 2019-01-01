الجيش الليبي يعلن تحرير أسرى “الفقهاء وتازربو” لدى “داعش”

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، تحرير مختطفي بلدتي الفقهاء وتازربو، جنوبي ليبيا، في “عملية نوعية للجيش”.

وقال المسماري، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”: “في عملية نوعية، تم القضاء على الدواعش وتحرير مختطفي الفقهاء وتازربو بالدوائر الزراعية في منطقة غدوه 70 كم جنوب سبها، من قبل وحدات القوات المسلحة”.

في السياق، قالت مصادر محلية لـ”إرم نيوز”، إن “شابين من الفقهاء هما زكريا حمد ساسي وأحمد علي بن يحيى، فرا أمس من قبضة داعش، بعدما أعلن التنظيم عن تصفيتهما وبقية الأسرى، وأقيمت لهما بيوت عزاء”.

وأفاد الشابان بأنهما كانا مأسورين مع أسرى آخرين من بلدتي الفقهاء وتازربو في حاوية بمزرعة في منطقة غدوة بجنوب سبها.

وكانت بلدة الفقهاء الواقعة في منطقة الجفرة تعرضت لهجوم من قبل تنظيم “داعش”، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن سقوط 4 قتلى، بينهم نجل رئيس الفرع البلدي للفقهاء، فضلًا عن خطف عدد من رجال الشرطة، كما شن التنظيم هجومًا على مركز شرطة تازربو، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مخلفًا 9 قتلى واختطاف آخرين.