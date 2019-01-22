التوقيع على اتفاق الهدنة النهائي للاشتباكات في طرابلس الليبية

وقَّع ممثلون عن مدينتي طرابلس وترهونة، مساء اليوم الثلاثاء، على الصيغة النهائية لاتفاق الهدنة، ووقف إطلاق النار بين الطرفين.

وقاد جهود المصالحة بين الطرفين شيخ أعيان مدينة بني وليد، محمد البرغوثي، الذي وصل على رأس وفد يمثل أعيان بني وليد وطرابلس إلى مدينة ترهونة “88 كلم ” جنوب العاصمة الليبية لهذه الغاية.

وينهي الاتفاق جولة من الاشتباكات التي شهدتها مناطق جنوب العاصمة الليبية، وخلفت 16 قتيلًا، و65 جريحًا.

ونص الاتفاق النهائي على البدء بانسحاب اللواء السابع- ترهونة، وقوة حماية طرابلس التابعة لحكومة الوفاق من المحاور كافة، وفتح الطريق أمام المارة.

وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق جنوب العاصمة طرابلس، وإطلاق المحتجزين على الهوية من قبل الطرفين، وعودة كتائب ترهونة إلى الحدود الإدارية لمدينة ترهونة.

وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، توصّله بعد عقده اجتماعًا في ترهونة، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وسحب القوات من محاور القتال.

وأعلن المجلس في بيان له، قبول قوة حماية طرابلس، وقوات اللواء السابع مشاة، لمبدأ التهدئة، ووقف العمليات العسكرية حول ضواحي العاصمة الليبية.

لكن اللواء السابع أعلن، يوم أمس، تعرّضه لقصف بالأسلحة الثقيلة، حيث قال المتحدث باسمه سعد الهمالي، إنهم لم يردّوا عليه التزامًا بالهدنة، فيما التزمت قوة حماية طرابلس الصمت إزاءه.