“الانتقالي الجنوبي” يكشف موقفه من العمليات العسكرية في الساحل الغربي‎

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، دعمه الكامل للعمليات العسكرية التي تشهدها مدينة الحديدة غرب البلاد، بقيادة قوات التحالف العربي وعدد من القوات العسكرية المحلية المشتركة.

وقال الانتقالي الجنوبي، في بيان صادر عنه مساء اليوم السبت، إنه “يتابع سير العمليات العسكرية في الساحل الغربي، ومدينة الحديدة على وجه الخصوص، ويؤكد المجلس على دعمه الكامل لهذه العمليات العسكرية بقيادة قوات التحالف العربي، ومشاركة قوات المقاومة الجنوبية وعلى رأسها ألوية العمالقة البطلة، والقوات المشتركة من قوات المقاومة الوطنية، والمقاومة التهامية، وحراس الجمهورية، من أجل تحرير مدينة الحديدة من ميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران”.

وأكد البيان، تسخير المجلس “كل إمكانيته بما يضمن القضاء نهائيًا على المشروع الإيراني في المنطقة، وبما يحمي خطوط الملاحة البحرية والمصالح الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب”.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، قد أصدر يوم الأربعاء بيانًا، دعا فيه الأهالي والمواطنين في مدينة عدن والمدن الجنوبية الأخرى، للخروج إلى الشارع والمطالبة بترحيل حكومة بن دغر، نظرًا للأوضاع المتدهورة والخدمات المتردية التي تعيشها المحافظات الجنوبية، والتي تتصاعد يومًا بعد آخر، في ظل صمت حكومي مطبق حيال ذلك.