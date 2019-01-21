ليبيا.. تجدد الاشتباكات في طرابلس بعد يوم من هدنة قبلية

تجددت مساء اليوم الإثنين، الاشتباكات المسلحة بين ميليشيات قوة حماية طرابلس، وقوات اللواء السابع مشاة، جنوب العاصمة الليبية، وذلك بعد يوم واحد على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، رعته وساطة قبيلة.

وأكدت مصادر أمنية ليبية، في تصريح لموقع “إرم نيوز”، أن “قصفًا جديدًا متبادلًا جرى مساء اليوم، بين قوات تابعة لقوة حماية طرابلس وقوات تابعة للواء السابع مشاة”.

وكشفت المصادر أن “الميليشيات استعملت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة خلال الاشتباكات، ما أسفر عن وقوع خسائر طفيفة ببعض المباني والمنشآت”.

من جهتها، دعت رئاسة الأركان العامة، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، “أطراف النزاع جنوب طرابلس بجميع انتماءاتهم، إلى الوقف الفوري للقتال، وتجنيب البلاد ويلات النزاع المسلح”.

وأكدت رئاسة الأركان الليبية في بيان لها، “استعدادها لوضع حد للانتهاكات حال عدم الاستجابة لنداء وقف القتال”، مؤكدة أن “النزاعات الحالية ليست في مصلحة أي طرف وتدفع باتجاه مزيد من العنف والنزوح والمعاناة”، حسب تعبيرها.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من قبول الميليشيات المتحاربة في طرابلس بشروط وقف إطلاق النار، بعد وساطة رعتها أطراف قبلية من طرابلس وورفلة وبني وليد وترهونة.

وأعلنت أطراف الوساطة في بيان الأحد، قبول قوة حماية طرابلس وقوات اللواء السابع مشاة لمبدأ التهدئة ووقف العمليات العسكرية حول ضواحي العاصمة الليبية.

وتشهد العاصمة طرابلس، منذ الأربعاء الماضي، اشتباكات متقطعة، توقفت يوم أمس فقط، بين المليشيات المسيطرة على العاصمة الليبية قبل أن تستأنف مساء اليوم الإثنين بشكل متقطّع.

وأدّت الاشتباكات، وفقًا لإدارة شؤون الجرحى في طرابلس إلى مقتل 16 شخصًا وإصابة 65 آخرين بينهم مدنيون، فضلًا عن فقدان 3 أشخاص ونزوح 213 عائلة.