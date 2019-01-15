الجيش الليبي يعلن رسميًا إطلاق عملية “شاملة” في الجنوب

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، بدء عملية عسكرية واسعة لـ”مكافحة الإرهاب والجريمة” في مناطق مختلفة جنوب البلاد.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده ظهر يوم الثلاثاء، إن “القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أمر ببدء عملية عسكرية شاملة؛ لتطهير الجنوب الغربي، ولحماية الدولة، وضمان أمن المواطن، وفرض هيبة القانون، وتلبية لنداءات أهلنا في الجنوب الغالي الذي يعاني من الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها”.

وأضاف أن “الحملة تهدف إلى المحافظة على وحدة وسلامة التراب الليبي، وتأمين مقدرات الشعب الليبي من النفط والغاز، وحماية منظومة النهر الصناعي، وإيصال الخدمات الأساسية للمواطن وفتح الطرق وتأمينها، وفرض القانون ووقف الهجرة غير الشرعية، وتأمين الشركات النفطية والأجنبية”.

وأكد أن “كل مواقع المتشددين والعصابات مرصودة من قبلنا بالصوت والصورة”.

وطلب من “الموظفين في الإسعاف والمستشفيات والدفاع المدني الالتحاق بأماكن عملهم”.

كما طلب “عدم نشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي عما يجري في الجنوب، حيث إن تعليمات المشير حفتر أن تكون عملية سريعة، خاصة في المدن والقرى”.

وكان مصدر عسكري ليبي أكد لموقع “إرم نيوز” أن المشير خليفة حفتر أطلق عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم داعش في الجنوب الليبي، السبت الماضي.

وأوضح المصدر العسكري الليبي، الذي رفض كشف هويته، أن “القوات المسلحة الليبية، بأمر من حفتر، أرسلت اليوم نحو 100 عربة عسكرية مجهزة بكافة الوسائل القتالية، إلى الجنوب الليبي لصد توسع المجموعات المسلحة هناك”.

وبين المصدر العسكري أن “القوة العسكرية التي توجهت إلى الجنوب تتضمن أفرادًا من الكتيبة 166 مشاة بكامل عتادهم لتنفيذ المهمة الجديدة في الجنوب”.