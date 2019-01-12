“حفتر” يطلق عملية عسكرية ضدّ “داعش” في الجنوب الليبي

أطلق القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مساء السبت، عملية عسكرية واسعة ضدّ تنظيم “داعش” في الجنوب الليبي، وفق ما أكّده مصدر عسكري ليبي لموقع “إرم نيوز”.

وأوضح المصدر العسكري الليبي، الذي رفض كشف هويته، أنّ “القوات المسلحة الليبية، بأمر من حفتر، أرسلت اليوم نحو 100 عربة عسكرية مجهزة بكافة الوسائل القتالية، إلى الجنوب الليبي لصد توسع المجموعات المسلحة هناك”.

وبيّن المصدر العسكري أنّ “القوة العسكرية التي توجهت إلى الجنوب تتضمن أفرادًا من الكتيبة 166 مشاة بكامل عتادهم لتنفيذ المهمة الجديدة في الجنوب”. مؤكدًا أنّ “الهدف من العملية هو تطهير الجنوب الليبي من تنظيم داعش المتحالف مع من وصفهم بـ(المرتزقة التشاديين) بالأراضي الليبية”.

من جهتها، أكدت الصفحة الرسمية لكتيبة طارق بن زياد العسكرية، في بيان لها مساء اليوم، أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، اجتمع بـ “قادة وآمري الكتائب بالطوق الأمني لتطهير الجنوب الليبي”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر أنّ أنباء، تم تداولها مؤخرًا، أفادت بتخطيط تنظيم “داعش” لمزيد من توسيع نشاطه في الجنوب الليبي، مستغلًا الفراغ الأمني والصحارى الشاسعة، للتحرك بسهولة والقيام بعملياته.

وحذّر محللون من أنّ تنظيم “داعش” يحاول ترتيب أوراقه واستعادة قوّته في الجنوب الليبي، ويستعدّ لتنفيذ هجمات “مباغتة” لإرباك المشهد العام بالبلاد، حسب قولهم.

وذكرت مصادر ليبية، في وقت سابق، أنّ تنظيم داعش يقيم معسكرات تدريب بجبال “الهروج” البعيدة عن سلطة حكومات البلاد المنقسمة، مستفيدًا من حدود البلاد المفتوحة والقريبة من منطقته الجديدة لتسهيل وصول مقاتليه الأجانب.