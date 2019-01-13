حزب تونسي: الغنوشي هو الرئيس الحقيقي لـ”جهاز الاغتيالات”

اعتبر الناطق الرسمي باسم “الجبهة الشعبية”، أكبر حزب معارض في تونس، حمّة الهمامي، يوم الأحد، رئيس حركة “النهضة” الإسلامية راشد الغنوشي، أنه الرئيس الحقيقي للتنظيم السري للاغتيالات في تونس.

وكان الغنوشي نفى في وقت سابق الاتهامات التي وُجهت لحركة “النهضة” في قضية اغتيال المعارضين اليساريين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بامتلاكها جهازًا سريًا متورّطًا في عمليات الاغتيال.

وقال الغنوشي إن “النهضة لا تمتلك أي جهاز سري”، معتبرًا اتهامها بذلك بأنه “يندرج في إطار التوظيف السياسي والمزايدات”.

وسخر الهمامي خلال ندوة صحفية في محافظة صفاقس، جنوب البلاد، من حركة “النهضة” ومن تصريحات الغنوشي، داعيًا إلى “الكف عن استبلاه الشعب”، على حد تعبيره.

واعتبر الهمامي أن “التنظيم السري لحركة النهضة وارتباطه بالاغتيالات السياسية لا يهم الجبهة الشعبية فحسب، بل كل مكونات الشعب التونسي”.

ودعا الهمامي رئيس حركة “النهضة” إلى “الإجابة بكل صدق وشفافية عن هذا التنظيم السري، خاصة بعد الاتهام الذي وجّه مؤخرًا إلى مصطفى خذر، وقضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وإهدار المال العام، وثروات الشعب التونسي”.