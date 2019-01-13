في أول زيارة للجنوب الليبي.. غسان سلامة يصل مدينة سبها

وصل المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الأحد، إلى مدينة سبها (جنوب)، في أول زيارة له منذ توليه منصبه في 16 يونيو/ حزيران 2017.

وتوجه سلامة فور وصوله مطار تمنهنت (جنوب) إلى سبها، حسب تغريدة للبعثة الأممية على “تويتر”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال سلامة، الجمعة، إنهم يحتاجون إلى أسبوعين أو ثلاثة من الاتصالات قبل تحديد تاريخ ومكان عقد الملتقى الوطني الليبي.

وأوضح أن “القرار حول الملتقى اتخذ، والاتصالات مع الشركاء الليبيين بدأت، وأنا سعيد بنتائجها، وما يزال لدي بعض المجموعات التي سأتواصل معها قبل تحديد تاريخ ومكان هذا الملتقى، الذي سيكون محطة تاريخية بالنسبة للشعب الليبي”.

وعن هدف الملتقى، قال سلامة: “أريد ان يتفق الليبيون على مبادئ أساسية للبلد، ويجب أن تكون هناك تنازلات متبادلة”.

وبشأن إمكانية تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، في ظل الظروف الحالية، قال المبعوث الأممي: “الانتخابات البرلمانية يمكن أن تجرى في الربيع القادم، وسبق أن نظمت في ليبيا”.

واستدرك قائلًا: “ولكن إجراء انتخابات رئاسية يحتاج إلى قاعدة دستورية، وبالتالي عند صدور دستور يمكن الحديث عن تنظيم هذه الانتخابات”.

وأعلن غسان سلامة، منذ أسابيع، عن جهود للبعثة الأممية لعقد “الملتقى الوطني الليبي الجامع”، أوائل 2019؛ لتجاوز الانسداد السياسي في البلاد، دون تحديد تاريخ له أو هوية المشاركين فيه.

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