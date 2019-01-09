سلامة يلمّح إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية بليبيا مجدّدًا

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الأربعاء، إن خطة البعثة الأممية هي إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري، يسبقها الاستفتاء على الدستور، و ذلك في تلميح واضح إلى تأجيل الاستحقاق الرئاسي الليبي، الذي كان مقرّرًا إجراؤه في آذار/ مارس المقبل.

و أكد سلامة، أن الخطة الأممية واضحة في التواصل مع القوى الليبية للاتفاق على خطة عمل، من خلال انعقاد لقاء وطني واسع تشارك فيه مختلف القوى الليبية، حيث يدعم مجلس الأمن هذه المقترحات، والسير بها تدريجيًا تجاه انتخابات نيابية ثم استفتاء على الدستور، يليه إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري.

وأفاد في تصريحات صحفية بأنّ “هناك توافقًا بين القوى الليبية على استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل أن تتحدد بوضوح صلاحيات الرئيس في نص دستوري”.

وأضاف سلامة، في مقابلة مع تلفزيون “الحرّة” الأمريكي، أن”هناك توافقًا على تحديد صلاحيات رئيس البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وإذا كنا ننتظر أن لا يبقى قطعة سلاح واحدة من أصل 15 مليون قطعة بأيدي الليبيين قبل الانتقال للانتخابات فلن تحدث الانتخابات لسنوات”.

وتابع بقوله: “المشكلة أن هناك خلطًا بين وجود السلاح و بين استعماله، لكن الحقيقة أنّه ليس هناك قوة قادرة على جمع السلاح، والمطلوب هو عدم استعمال السلاح، وهذا ما نعمل عليه يوميًا بالتواصل المباشر مع المجموعات المسلحة لإبقائهم عند حدّهم، ولكي لا يستعمل السلاح في كل مناسبة”.

وأضاف سلامة، أن “الأمور في ليبيا لا تحل بين عشيّة وضحاها، خاصة بعد مرور7 سنوات عجاف مليئة بالتدهور الاقتصادي والمالي وانتشار السلاح والتقاتل”.

وكانت البعثة الأممية قد حدّدت خلال مؤتمر باليرمو في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شهرآذار/ مارس المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا.