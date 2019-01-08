البعثة الأممية في ليبيا: “الملتقى الجامع” مسؤوليتنا وحدنا

أوضحت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أنّ كل المعلومات الخاصة بالملتقى الوطني الليبي الذي سيعقد في تونس برعاية البعثة، لم يتم الإعلان عن أيّ تفاصيل بخصوص المشاركين فيه والدعوات الموجهة وتاريخ الانعقاد.

وبحسب تدوينة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا عبر مواقع التواصل، فإن “البعثة ستعلن عن المكان والتفاصيل الأخرى الخاصة بالدعوات والشخصيات التي ستشارك سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الخاصة بالبعثة”، مؤكدة أنّ “إرسال الدعوات للمشاركين سيتم عبر البعثة دون غيرها”.

يذكر أن رئيس اللجنة التحضيرية لـ “المؤتمر الليبي الجامع”، محمد العباني، قال قبل أيام، إنّ تونس ستحتضن خلال الأسبوعين المقبلين، أولى جلسات المؤتمر الساعي إلى توحيد كل الليبيين، والدفع بالفرقاء نحو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية؛ لإنهاء الصراع الذي يعصف بالبلاد منذ 8 سنوات.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ وثائق نشرت حول النظام الأساسي للمؤتمر وآليات عمله وتوزيع أعضائه على الكيانات السياسية والاجتماعية والمدن في ليبيا أثارت سلسلة من الانتقادات الواسعة في ليبيا.