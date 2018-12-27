ليبيا.. اشتباكات بين قوات تابعة لوزارة داخلية الوفاق في طرابلس

اندلعت اشتباكات مسلحة، فجر اليوم الخميس، في العاصمة الليبية طرابلس بين جهتين تتبعان وزارة داخلية حكومة الوفاق في منطقة المدينة الرياضية على خلفية اختطاف عنصر أمني.

وقالت مصادر إعلامية ليبية، إن سبب اندلاع الاشتباكات، هو قيام جهاز الأمن العام بإلقاء القبض على محسن النعيمي، أحد أفراد الأمن المركزي بوسليم.

وبينت المصادر، أن المناطق التي شهدت الاشتباكات كانت في جزيرة الدريبي وبالقرب من “سيمافرو الجبس”، وأنها أدّت إلى خطف متبادل من القوتين.

ونتج عن الاشتباكات، دخول قوة محسوبة على الأمن العام التابع لمدينة الزنتان إلى منطقة الرياضية والتمركز داخلها.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد يومين من كشف وزير الداخلية فتحي باشأغا عن حقيقة الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، الذي وصفه بـ”الفوضى الأمنية أو الأمن غير الصحي”. مشيرًا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الهجوم الإرهابي على وزارة الخارجية، إلى “وجود خلل أمني في العاصمة و هو ما يمنح المنظمات الإرهابية البيئة الخصبة للانتشار والتحرك بكل يسر وحرية”.