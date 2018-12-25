داعش يتبنى الهجوم على وزارة الخارجية الليبية في طرابلس

أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش، فجرالأربعاء، مسؤولية التنظيم عن الهجوم على وزارة الخارجية الليبية في طرابلس.

وأضافت أعماق أن ثلاثة من أعضاء التنظيم نفذوا الهجوم الذي أودى بحياة شخصين على الأقل يوم الثلاثاء.

وهاجم مسلحون يُعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش، الثلاثاء، وزارة الخارجية الليبية بطريق الشط في العاصمة طرابلس.

وقال شهود عيان ومصادر محلية، إن مهاجمًا واحدًا على الأقل قد قُتل أثناء الهجوم، فيما نجح عنصران بالتحصن داخل الوزارة بعد أن تمكنا من اقتحامها.

وأفاد مراسل “إرم نيوز” في وقت لاحق، بأن أحد المهاجمين اللذين تمكنا من دخول الوزارة فجر نفسه بحزام ناسف؛ ما أدّى إلى مقتل ثلاثة حراس وإصابة آخرين واندلاع حريق كبير.