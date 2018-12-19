مليشيات طرابلس تعلن عن كيان مسلح جديد تحت إمرة حكومة الوفاق

أعلنت عدة مليشيات تتدعي تبعيتها لحكومة الوفاق في طرابلس الثلاثاء، عن اتحادها في قوة مسلحة جديدة.

جاء ذلك في اجتماع ضم القوة الثامنة النواصي بقيادة مصطفى قدور وكتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري وكتيبة باب تاجوراء بقيادة الأزهري فنان وقوة الردع المشتركة أبو سليم بقيادة عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة”.

وأصدر المجتمعون بيانا قالوا فيه إن هذه المليشيات تجمعت تحت مسمى جديد وهو”قوة حماية طرابلس”، مضيفين أن هذه القوة ستكون تحت إشراف حكومة الوفاق الوطني دون الكشف عن آلية هذا الإشراف.

وأوضح البيان أن هدف القوة الجديدة الحفاظ على أمن العاصمة طرابلس وحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم.

وأكد البيان أن القوة الجديدة ستوفر الحماية للبعثات الدبلوماسية عن طريق تذليل الصعاب أمام الأمن الدبلوماسي، ودعم المؤسسات المختصة بمكافحة الفساد في ليبيا.

ودعت كتائب طرابلس من وصفتهم بـ” أطراف النزاع ” دون تسميتهم إلى ممارسة العمل السياسي بعيداً عن عسكرة الرأي ، معربةً عن رفضها استخدام القوة للوصول إلى تحقيق مكاسب سياسية..

وطالب البيان كافة القيادات والأشخاص الفاعلين في المجتمع الليبي بتحمل مسؤولياتهم والعمل على إنهاء الانقسام السياسي.

وأكد المجتمعون عبر البيان دعمهم لخطة المبعوث الأممي لعقد مؤتمر جامع لكل الليبيين وأنهم يعولون على هذه الخطة للخروج بالبلاد من حالة الجمود السياسي الذي تمر به وأنهم يرحبون بأن يكون المؤتمر الذي دعا له غسان سلامة في طرابلس.