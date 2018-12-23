ليبيا.. تغييرات أمنيّة في بنغازي لمواجهة ارتفاع الجريمة

أجرى مدير أمن مدينة بنغازي الليبية الجديد، العميد عادل عبد العزيز عمر، تغييرات في قيادات الأجهزة الأمنية في المدينة التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الجريمة.

وتضمنت التغيرات “التي جاءت لدواعٍ أمنية” بحسب قرار العميد عمر، تعيين كل من: العقيد سليمان علي عمر بوشيبة، رئيسًا لقسم البحث الجنائي، العقيد وليد عبد الواحد البرعصي، رئيسًا لقسم المرور، العقيد رمضان امحمد الزاوي، رئيسًا لقسم شرطة المدينة، والمقدم جمال جمعة العمامي، رئيسًا لقسم النجدة.

وتتزامن هذه التغيرات الأمنية مع إعلان وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف “حالة الطوارئ القصوى” في بنغازي لمدة 3 أشهر، وتنفيذ خطة أمنية جديدة تبدأ بتطويق المداخل الرئيسة للمدينة وانتشار ليلي داخلها.

وشهدت مدينة بنغازي مؤخرًا ارتفاعًا في الجرائم الجنائية وعمليات السطو المسلح.

يشار إلى ان عادل عمر، تولى منصبه كمدير لأمن بنغازي قبل أيام، خلفًا لرجل الأمن القوي العقيد صلاح الهويدي.