حكومة الوفاق الوطني الليبية تعلن إعادة فتح حقل الشرارة النفطي

أعلنت حكومة الوفاق الليبية يوم الأربعاء إعادة فتح حقل الشرارة النفطي في جنوب البلاد، بعد زيارة رئيس الحكومة فائز السراج للحقل.

وفي وقت سابق قال مصدر إن السراج سافر إلى الحقل لمقابلة المحتجين الذين أغلقوه.

وقال السراج “الحوار هو الطريق الوحيد لحل المشاكل”.

وكان متحدث باسم محتجين يسيطرون على حقل نفط الشرارة الليبي قال إنه ستتم إعادة فتح الحقل عند تلبية مطالبهم.

وأضاف المتحدث محمد أحمد “أن رئيس الحكومة المعترف بها دوليا فايز السراج أبلغ المحتجين خلال زيارة إلى الحقل بأن مطالبهم العاجلة ستُلبى خلال أسبوع بدءا من يوم السبت القادم”.