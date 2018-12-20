ليبيا.. خطة أمنية جديدة وفرض حالة الطوارئ في بنغازي

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، الخميس، إطلاق خطة أمنية يصاحبها إعلان حالة طوارئ قصوى بين الوحدات الأمنية المختلفة في مدينة بنغازي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “الخطة الأمنية سيتولى تنفيذها مدير أمن الجبل الأخضر العقيد خالد البسطة، بالتنسيق مع مدير الأمن في بنغازي العميد عادل عبدالعزيز”.

وأشار البيان إلى “تجهيز 150 سيارة أمنية مجهزة بكامل العتاد والطواقم الأمنية من المديريات الأمنية المجاورة لبنغازي”.

وحسب بيان الوزارة فإن “الخطة الأمنية مدتها 3 أشهر متواصلة، وستشمل عدة إجراءات منها تطويق المداخل الرئيسية لمدينة بنغازي، وانتشار ليلي للوحدات الأمنية داخل المدينة”.

وقال وزير الداخلية إبراهيم بوشناف إن “خطة تأمين مدينة بنغازي تم البدء في تنفيذها، ومن أهم أهداف الخطة استكمال السيطرة الأمنية في المدينة”.

وأوضح أن “هناك عدة حالات من جرائم السطو والقتل سجلت خلال المدة الماضية في بنغازي، وهناك جهات لم تحدد بعد تبث الرعب في قلوب الناس باختلاق جرائم لم تحدث وتضخيم الوقائع”.