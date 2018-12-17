مدير أمن بنغازي يرضخ لقرار إقالته

قدم العقيد صلاح هويدي مدير أمن بنغازي السابق والذي تمت إقالته من منصبه بقرار من وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة اعتذاره عن ما وصفه بالارتفاع في وتيرة الجريمة ومخالفة القانون في مدينة بنغازي.

وحسب بيان نشر عبر صفحة البحث الجنائي ببنغازي والتي لايزال يرأسها العقيد صلاح هويدي أوضح فيه بأنه حاول إعادة ترتيب وتنظيم مديرية أمن بنغازي خلال مدة توليه مهام إدارتها ، كما تمنى لخلفه العميد عادل عبدالعزيز التوفيق في قيادة المديرية من بعده.

كما أشار هويدي في البيان بتقدمه لوزير الداخلية إبراهيم بوشناف باعتذاره عن قبول مهام مدير أمن “سلوق وقمينس” متمنيا منه قبول اعتذاره .

وأشار هويدي إلى أن الإدارة العامة للبحث الجنائي بحاجة إلى عمل كبير ومتواصل وإعادة ترتيب وتتظيم.

يشار إلى أن وكيل وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة عادل عبدالعزيز أصدر فى السادس والعشرين من يناير 2017 قرارا يقضي بإعفاء هويدي من منصبه و تكليف العقيد صلاح الخفيفي خلفا له، وهو أمر رفضه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، وكذلك رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، حيث أكد الإثنان بأن وكيل وزارة الداخلية ليس من مهامه إقالة أي مسؤول أمني، وإنما يقتصر دوره على تسيير العمل حتى يتم تعيين وزير داخلية جديد بعد إقالة وزير الداخلية السابق.