إعفاء مدير أمن بنغازي الليبية من منصبه.. هل يستجيب؟

أجرى وزير الداخلية الليبي، في الحكومة المؤقتة، المدعومة من البرلمان، إبرهيم بوشناف، تغييرات في المناصب الأمنية شرق البلاد، تصدرتها إقالة مدير أمن بنغازي العقيد صلاح الهويدي، الذي رفض إقالة سابقة.

وقال الوزير الليبي إن التغييرات سببها “حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مدينة بنغازي ومدن أخرى مؤخرًا”، إذ استبدل بالعقيد الهويدي العميد عادل عبدالعزيز العرفي.

وفي شهر شباط/فيراير من عام 2017، أقالت الحكومة المؤقتة الهويدي من منصبه، لكن العقيد الذي يتمتع بنفوذ واسع في مدينة بنغازي، رفض تنفيذ القرار وترك المنصب، مدعيًا أنه كلّف من قبل قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وشملت التغييرات تعيين العميد الصادق محمد اللواطي مديرًا لمديرية أمن أجدابيا، والعميد سالم محمد ماضي مديرًا لمديرية أمن المرج، والعقيد صلاح أحمد هويدي مديرًا لمديرية أمن سلوق قمينس، والمقدم خالد زايد المجدوب مديرًا لمديرية أمن أوجلة إجخرة.

ونصت التغييرات أيضًا، على تعيين العميد عثمان عبدالسلام علي مديرًا للإدارة العامة لأمن المنافذ، والعميد السيد بشير الحاج مديرًا لمكتب الشرطة الجنائية الدولية، والعقيد أحمد آدم الحاسي مديرًا لإدارة الشؤون الإدارية.