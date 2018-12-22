ليبيا وتركيا تتفقان على إجراء تحقيق مشترك بشأن شحنة أسلحة

قالت حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، إن ليبيا وتركيا اتفقتا، اليوم السبت، على فتح تحقيق مشترك وعاجل بشأن شحنة أسلحة وصلت من تركيا وضُبطت في ميناء بالقرب من طرابلس الأسبوع الماضي.

وأصدرت الحكومة البيان، بعد مباحثات في طرابلس، بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

ونقل البيان عن جاويش أوغلو قوله، إنّ أنقرة ترفض مثل هذه الأفعال “التي لا تمثل سياسة الدولة التركية ولا نهجها”.

وضبطت سلطات الجمارك الأسلحة يوم الثلاثاء، في ميناء الخمس على بعد نحو 100 كيلومتر شرقي طرابلس.