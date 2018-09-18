جاويش أوغلو يطلع ظريف على تفاصيل “اتفاق إدلب”.. والأخير يرحب

تلقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اتصالًا هاتفيًا من نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، جرى خلاله التباحث في تفاصيل اتفاق إدلب، الذي تم التوصل إليه الإثنين في قمة سوتشي، التي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.

وحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية، “أكد أوغلو لظريف على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إدلب، نابع من المفاوضات التي جرت سابقًا في أنقرة وطهران وسوتشي”.

ووفق البيان، اتفق أوغلو وظريف على متابعة تفاصيل الاتفاق، في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا في نيويورك، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ أعمالها في 25 من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، عن أن بلاده ترحب بالاتفاق الذي حصل بين تركيا وروسيا حول إدلب.

وقال قاسمي، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام رسمية: “نرحب باتفاق قمة سوتشي الذي حصل بين تركيا وروسيا حول إدلب”، مضيفًا أن “إيران كانت في أجواء الاتفاق، وقد تم التشاور معها قبل إعلانه”.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد علق، أمس الأحد، على اتفاق إدلب، بقوله إن “الجهود الدبلوماسية نجحت في تجنيب تلك المنطقة ويلات الحرب، دون أن يخص بالذكر الاتفاق الروسي التركي الأخير بشأن تلك المنطقة السورية”.

وكتب ظريف على تويتر قائلًا إن “المساعي الدبلوماسية الحثيثة والمسؤولة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما فيها زياراتي إلى أنقرة ودمشق، التي جاءت عقب القمة الإيرانية الروسية التركية في طهران واللقاء في سوتشي، أثمرت عن منع الحرب في إدلب، مع التأكيد على الالتزام الحازم بمكافحة الإرهاب والتطرف”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قد أعلنا، الإثنين، عن توصلهما لاتفاق بهدف إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، بين المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام السوري.