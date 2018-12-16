طوارق ليبيا يطرحون مبادرة مشروطة لإنهاء إغلاق حقل “الشرارة”

أعلنت قبائل الطوارق في ليبيا، الأحد، مبادرة مشروطة لإنهاء أزمة إغلاق حقل “الشرارة” النفطي جنوب البلد العربي منذ أسبوع.

وتغلق مجموعة من “الكتيبة 30” التابعة لحرس المنشآت النفطية (أغلب عناصرها من الطوارق)، الحقل، منذ الأحد الماضي، لتلبية مطالب لهم، بينها: صرف رواتب متأخرة، وتوفير فرص عمل في الحقل لسكان المنطقة، وتنمية المنطقة، وتوفير وقود لسكانها.

وطرح المجلس الاجتماعي للطوارق (أعلى هيئة تمثلهم)، في بيان الأحد، مبادرة لإنهاء هذه الأزمة، لكنه اشترط أن “يعتذر المسؤولون الذين أساءوا لإخوانهم في الوطن عمّا بدر منهم”.

كما اشترط “تعهد والتزام الجهات المعنية بحل مشكلة العاملين على حماية الحقل، والبدء بتنفيذ تنمية حقيقية في الجنوب، وإيقاف الإجراءات المتخذة بشأن من صدرت بحقهم متابعة قانونية”.

وندَّد المجلس بتصريحات لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، قال إنهما اتهما فيها الطوارق بـ”الخيانة”، ووصفا المكلفين بحماية وحراسة الحقل بأنهم “ميليشيات”.

وحذَّر صنع الله، في هذه التصريحات، من دفع فدية لـ”الميليشيات المسلحة” التي تغلق الحقل، قائلًا إنها ستشكل “سابقة خطيرة” تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي.

واستهجن مجلس الطوارق، في بيانه، أسلوب إغلاق الحقول النفطية، أو أي مورد سيادي لكل الليبيين، كوسيلة ضغط للمطالبة بحقوق.

ودعا إلى نقل الاعتصامات والاحتجاجات إلى مكانها الأنسب أمام مؤسسات الدولة المعنية بالأمر، مع استمرارها إلى حين تلبية المطالب والحقوق.