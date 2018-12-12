حقيقة مقتل حارس في بعثة الأمم المتحدة بليبيا

كشفت المتحدثة باسم البعثة الأممية في ليبيا سوسن غوشة في اتصال مع “إرم نيوز” حقيقة وفاة حارس مقر البعثة في العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، مؤكدة أنها كانت طبيعية.

وكانت مصادر ليبية تحدثت لـ”إرم نيوز”في وقت سابق اليوم عما قالت إنه مقتل حارس روماني بإطلاق رصاص داخل مقر البعثة الدولية في طرابلس.

وأضافت غوشة نعم هناك حالة وفاة وليس قتلًا، و”نشعر بحزن عميق لوفاة زميلنا الذي كان شخصًا مثابرًا ومتفانيًا في عمله، تعازينا الحارة لعائلته بهذا المصاب الأليم، ونرجو له الرحمة ولنا ولهم جميعًا الصبر في هذا الوقت العصيب”.