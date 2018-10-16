ملكة جمال المحجبات العرب تنجو من فاجعة قطار المغرب

كتب عمر جديد للفائزة بلقب ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا، المغربية نسرين الكتاني، حيث نجت بأعجوبة من حادث انقلاب قطار “بوقنادل“، اليوم الثلاثاء بين مدينتي القنيطرة والرباط، والذي حصد عددًا من الأرواح البريئة .

ودونت نسرين الكتاني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أنا في أمان الحمد الله ما طرا ليا والو والله يرحم الناس لي ماتو دعيو معاهم بالرحمة، إنا لله وإن إليه راجعون، وشكرا الناس لي تاصلو بيا”.

خلّف هذا الحادث المأساوي، موجة غضب عارمة، في صفوف المواطنين المتذمرين من حالات القطارات التي أصبحت تعرفها المغرب مؤخرًا، معبرين عن أسفهم و تضامنهم مع أسر الضحايا، حيث انتقل العشرات من الشباب من مختلف الأعمار، تلبية لنداء استغاثة أطلقه مركز تحاقن الدم بالعاصمة الرباط، من أجل انقاد المواطنين المصابين بجروح متفاوتة الخطورة.

وكخطوة أولية، دعا الملك محمد السادس إلى فتح تحقيق استعجالي، لمعرفة ملابسات والأسباب الكامنة وراء انحراف القطار عن سكته.