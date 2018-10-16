العاهل المغربي يأمر بالتحقيق بحادثة قطار “بوقنادل”

أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الثلاثاء، بفتح تحقيق عاجل بهدف تحديد الأسباب والحيثيات، المتعلقة بحادث انحراف قطار يربط بين مدينتي الرباط والقنيطرة، على مستوى منطقة “بوقنادل”، والذي خلف عشرات القتلى والجرحى.

وأعلن بيان للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، “قرر التكفل بلوازم دفن الضحايا، ومآتم عزائهم، معربًا لأسرهم عن تعازيه الحارة”.

وارتفعت حصيلة ضحايا هذه الفاجعة إلى 11 قتيلاً و100 جريح، 7 منهم في حالة خطيرة وفق ما أفادت به مصادر طبية.

وبحسب المعطيات الأولية لأسباب الحادث، أكدت مصادر محلية لـ”إرم نيوز” أن “سبب انقلاب القطار هو عدم تغيير البدال الموجود بالسكة الحديدية، ما أدى إلى انقلاب بعض عربات القطار واصطدامها بشدة بجسر قريب”.

وبعد انتشار صور الفاجعة بمواقع التواصل الاجتماعي، دعا مغردون مغاربة إلى إقالة المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ربيع الخليع، وكاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف عن حزب “العدالة والتنمية”، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة عن حزب “العدالة والتنمية”، وحملوهم مسؤولية الحادث.

واستأثر هذا الحادث باهتمام المواطنين المغاربة إذ واكبوه بتعليقات غاضبة، كشفت عن حجم شكاويهم من جودة خدمات بعض القطارات في البلاد، والتي يدبر شؤونها المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أكد في تقرير صدر العام الماضي، أن هناك ضعفًا كبيرًا في خدمات الصيانة، وتقادمًا في المعدات والسكك الحديدية، الشيء الذي يؤدي إلى حوادث واضطرابات تؤخر القطارات عن مواعيدها.