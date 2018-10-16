عشرات القتلى والجرحى إثر انقلاب قطار ببلدة بوقنادل قرب الرباط في المغرب (فيديو وصور)

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب قطار بين مدينتي الرباط والقنيطرة غربي المغرب، يوم الثلاثاء، إلى 7 قتلى و90 مصابًا، وفق مصادر محلية.

وأكد شهود عيان لـ”إرم نيوز” أن “عناصر الوقاية المدنية يواصلون جهودهم لتقديم الإسعافات الضرورية للمصابين”، بينما فتحت الضابطة القضائية تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث المأساوي.

وبحسب المعطيات الأولية لأسباب الحادث، أكدت المصادر أن “سبب انقلاب القطار هو عدم تغيير البدال الموجود بالسكة الحديدية، ما أدى إلى انقلاب بعض عربات القطار”.

وأضافت أن “الحادث وقع حين انحرف القطار عن سكته قرب مدينة بولقنادل، حيث انقلبت بعض عربات القطار واصطدمت بشدة بجسر”.

وتوجه عدد من المسؤولين إلى مكان الحادث، على رأسهم وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع لخليع، بموقع الحادث.

وقد تحدث مدونون على شبكات التواصل الاجتماعي عن سقوط قتلى ومصابين، وأظهرت تسجيلات فيديو بُثت على الإنترنت، آثار دماء في مكان الحادثة.

وقد تجمهر عدد من الناس حول مكان الحادث، وساعدوا الركاب على الخروج من العربات المنقلبة.

وأفادت مصادر إعلامية بالقنيطرة لـ ”إرم نيوز”، بأنَّ القطارات القادمة من شمال وشرق المملكة متوقفة بمحطة المدينة بسبب الحادث. وقد تجمع مئات الركاب في المحطة وطالبوا بتوفير وسيلة نقلٍ بديلة، لاسيما أنَّ بعضهم طال انتظاره.