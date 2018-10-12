شاهد.. لحظة محاولة هشام عشماوي تفجير نفسه في جنود ليبيين (فيديو)

أظهر مقطع فيديو جديد أفرجت عنه السلطات الليبية، لحظة محاولة الضابط المصري السابق هشام عشماوي تفجير نفسه بحزام ناسف.

ويتضح من المقطع إحاطة عشماوي بعناصر من قوات الجيش الليبي، يحاولون نزع الحزام الناسف الذي كان يرتديه حول خصره، والذي كان يعتزم تفجيره، فقام أحد الأشخاص بالإمساك بيده لمنع أي حركة يقوم بها، قد تؤدي إلى نهاية دموية، في حين تكفل آخر بانتزاع الحزام الناسف.

وتمكن الأمن الليبي من إلقاء القبض على مؤسس تنظيم “المرابطون” هشام عشماوي، ضابط الجيش المصري المفصول، مطلع الأسبوع الماضي داخل مدينة درنة الليبية، الواقعة على ساحل البحر المتوسط شمال شرق ليبيا.