ليبيا تحتجز مركبي صيد إيطاليين دخلا مياهها الإقليمية

احتجزت القوات البحرية الليبية، الخميس، مركبين إيطاليين كانا ينفذان عمليات صيد في المياه الإقليمية الليبية “بصفة غير قانونية”.

وقال العقيد علي الكاسح، آمر الزورق الحربي “المرقب” إن “زورقه ضبط المركبين الإيطاليين وهما يقومان بالصيد في المياه الدولية والاقتصادية الليبية”.

وأضاف الكاسح لـ”إرم نيوز”، أنه “جرى سحب المركبين إلى ميناء تابع للنقطة البحرية سوسة”.

وأشار إلى أن “هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف وجود مراكب صيد إيطالية، وكاد الأمر يتحول إلى مواجهة حين تم اكتشاف عدة مراكب تقوم بالصيد بحماية قطعة بحرية إيطالية، وجرى مخاطبتهم آنذاك بضرورة الخروج من المياه الإقليمية الليبية”.

وكشفت إحصائيات نشرتها مصادر رسمية ليبية، أن “كميات تصل إلى 21 ألف طن وتناهز قيمتها 155 مليون يورو، من الأسماك الطازجة، تباع بعد إدخالها لمصانع دول أوربية بقيمة تصل إلى 488 مليون يورو”، مضيفة أن “هذه الكميات يتم صيدها بطرق غير قانونية في المياه الليبية”.

ووفق الإحصائيات ذاتها فإن خسارة ليبيا تصل إلى ما يقارب 250 مليون يورو بسبب عمليات الصيد غير المشروع والحصار المفروض على تصدير الأسماك من ليبيا مباشرة.